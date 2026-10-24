அரசு கல்லுாரியில் சாலை பாதுகாப்பு சங்கம் துவக்கம்

ADDED : அக் 10, 2026 06:40 AM
கரூர்:கரூர் அரசு கலைக்கல்லுாரியில், சாலை பாதுகாப்பு சங்க தொடக்க விழா, கல்லுாரி முதல்வர் விஜயராஜன் தலைமையில் நடந்தது.
கரூர்
வட்டார போக்குவரத்து அலுவலர் மணிவண்ணன், சங்கத்தை திறந்து வைத்து,
சாலை பாதுகாப்பின் குறியீடுகள் என்ற தலைப்பில் பேசியதாவது: சாலை
விபத்துகளில் உயிரிழப்பு அதிகரித்து வருகிறது. அதில், இளைஞர்கள்
அதிகம் பலியாவது கவலை அளிக்கிறது. டூவீலர்களில் செல்வோர் கட்டாயம்
ெஹல்மெட் அணிய வேண்டும். விபத்துகளில் உயிரிழப்புகளை தடுக்கவே,
கல்லுாரிகள் இது போன்ற முகாம்களை நடத்த அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
விபத்துக்களை பாதியாக குறைக்க, அரசு எடுத்து வரும்
நடவடிக்கைகளுக்கு ஆதரவு அளிக்க வேண்டும். போக்குவரத்து
விதிமுறைகளை அனைவரும், பின்பற்ற வேண்டும். இவ்வாறு, அவர் பேசினார்.
விழாவில், ஒருங்கிணைப்பாளர் சேவியர், துணை ஒருங்கிணைப்பாளர் ரத்தினகுமார் மற்றும் மாணவ, மாணவியர் பங்கேற்றனர்.