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விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை காக்க சாலை ஓரமாக கேபிள் அமைக்க வேண்டும்

விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை காக்க சாலை ஓரமாக கேபிள் அமைக்க வேண்டும்

ADDED : அக் 27, 2026 05:23 AM

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ADDED : அக் 27, 2026 05:23 AM

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கரூர்: விவசாய நிலங்கள் வழியாக உயர் அழுத்த மின்-கோபுரங்கள் அமைப்பதற்கு பதிலாக, சாலை ஓரங்களில் புதைவட கேபிள்கள் மூலம் செயல்ப-டுத்தக் கோரி, தமிழக விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்கத்தின் கரூர் மாவட்ட செயலாளர் ராஜா தலைமையில், கரூர் கலெக்டர் அலுவலக குறைதீர்

கூட்டத்தில் மனு அளித்தனர்.

அதில், கூறியிருப்பதாவது:

மத்திய அரசின் பவர்கிரிட் நிறுவனம் சார்பில், கரூர் மாவட்டம் பரமத்தியில் உள்ள துணை மின் நிலையத்திலிருந்து, திருப்பூர் மாவட்டம் தாரா-புரம் வட்டம் இச்சிப்பட்டியில் அமையவுள்ள துணை மின் நிலையம் வரை, 400 கிலோவாட் உயர் அழுத்த மின்பாதை அமைப்பதற்கான

நில அளவை பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரு-கின்றன.

இத்திட்டம் விளைநிலங்கள் வழியாக கொண்டு செல்லப்படுவதால், நிலங்களின் சந்தை மதிப்பு முற்றிலுமாக இழக்கப்படும் நிலை

ஏற்பட்டுள்ளது.

இதனால் விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரம் கடுமை-யாக பாதிக்கப்படுவதுடன், மின்காந்த அலை-களின் தாக்கம் போன்ற பல்வேறு

இன்னல்கள் ஏற்படும் சூழல்

உருவாகியுள்ளது.

கடந்த 2024ம்-ஆண்டு மத்திய அரசு வெளியிட்ட சுற்றறிக்கையின்படி, 400 கிலோவாட் திறன் வரை கேபிள் வழியாக அமைப்பதற்கான நவீன தொழில்நுட்பங்களும் நடை முறையில் உள்ளன.

சென்னை உள்ளிட்ட பகுதிகளில், 400 கிலோவாட் திட்டங்களை, 110 கி.மீ., துாரத்திற்கு சாலை ஓர-மாக கேபிள் வழியாக செயல்படுத்தியுள்ளது. மேலும், பவர்கிரிட் நிறுவனம் கேரளா உள்ளிட்ட இடங்களிலும், சாலை ஓரமாக கேபிள் பதித்து மின்பாதை அமைத்துள்ளது.

விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை அழிக்கும் வகையில், நிலங்களை கையகப்படுத்தி உயர் மின் கோபுரங்கள் அமைப்பதை விடுத்து, மேம்ப-டுத்தப்பட்ட மாற்று தொழில்நுட்பத்தை பயன்ப-டுத்தி, சாலை ஓரமாக பூமிக்கடியில் கேபிள் பதித்து திட்டத்தை நிறைவேற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

இவ்வாறு, தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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