வெள்ளியணை, ஆண்டாங்கோவிலில் ஆமை வேகத்தில் சாலை விரிவாக்க பணி
வெள்ளியணை, ஆண்டாங்கோவிலில் ஆமை வேகத்தில் சாலை விரிவாக்க பணி
ADDED : அக் 04, 2026 05:06 AM
கரூர்:வெள்ளியணை
மற்றும் ஆண்டாங்கோவிலில் சாலை விரிவாக்க பணிகள் ஆமை வேகத்தில்
நடப்பதால், வாகன ஓட்டிகள் விபத்தில் சிக்குகின்றனர்.
கரூர் நகரில்
இருந்து, தான்தோன்றிமலை, மணவாடி, வெள்ளியணை, கூடலுார், பாளையம்,
குஜிலியம்பாறை, கோவிலுார், எரியோடு வழியாக, பல ஆண்டுகளாக பஸ்,
லாரி உள்ளிட்ட வாகனங்கள் திண்டுக்கல்லுக்கு செல்கின்றன. ஆனால்
மதுரை, திண்டுக்கல் வழியாக கன்னியாகுமரிக்கு, தங்க நாற்கர சாலை
அமைக்கப்பட்ட பிறகு, வாகனங்கள் வெள்ளியணை சாலையில் செல்வது
குறைந்தது. இதனால், வெள்ளியணை - திண்டுக்கல் சாலையில் உள்ள, பல்வேறு
கிராம பகுதிகளில் ஆக்கிரமிப்பு அதிகரித்து விட்டது.
இந்நிலையில்,
தேசிய நெடுஞ்சாலையில் விபத்து ஏற்படும் போது, ஈரோடு, திருப்பூர்,
நீலகிரி, நாமக்கல், சேலம் மாவட்டங்களில் இருந்து வரும் வாகனங்கள்
திண்டுக்கல்லுக்கு, வெள்ளியணை வழியாக திருப்பி விடப்படுகிறது.
இதனால், அடிக்கடி வெள்ளியணை - திண்டுக்கல் சாலையில் போக்குவரத்து
நெரிசல் ஏற்படுகிறது. இதையொட்டி, அந்த சாலையில் உள்ள
ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி, அகலப்படுத்த வேண்டும் என, நமது நாளிதழில்
செய்தி வெளியானது.
இதையடுத்து கடந்த, தி.மு.க., ஆட்சியில்
வெள்ளியணை - திண்டுக்கல் சாலை விரிவாக்க பணிகள் தொடங்கின. ஆனால்,
ஆட்சி மாற்றம் மற்றும் தார் விலை உயர்வு காரணமாக சாலை விரிவாக்க பணிகள்
ஆமை வேகத்தில் நடக்கிறது.
இணைப்பு சாலையில்லை
கரூர் மாநகராட்சி,
ஆண்டாங்கோவில் முதல் மதுரை தேசிய நெடுஞ்சாலை, ஈ.வெ.ரா., வளைவு வரை,
சாலை விரிவாக்க பணிகள் பல மாதங்களுக்கு முன் தொடங்கியது. பல
இடங்களில் சாலையின் குறுக்கே, சிறுபாலங்கள் அமைக்கப்பட்ட நிலையில்,
இணைப்பு சாலை அமைக்கப்படவில்லை. சிமென்ட் ஜல்லிக்கற்கள் சாலையில்
சிதறியுள்ளது. அந்த சாலையில் ஏராளமான வீடுகள், கோவில்கள், வர்த்தக
நிறுவனங்கள், தனியார் பள்ளிகள் உள்ளன. இந்நிலையில், சாலை விரிவாக்க
பணிகள் தாமதமாவதால், வாகன ஓட்டி கள் நாள்தோறும் விபத்தில் சிக்கும்
அவல நிலை உள்ளது.