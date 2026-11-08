குளத்துார்பட்டியில் மேற்கூரை இல்லாத பயணிகள் நிழற்கூடம்
குளத்துார்பட்டியில் மேற்கூரை இல்லாத பயணிகள் நிழற்கூடம்
ADDED : நவ 07, 2026 06:22 AM
அரவக்குறிச்சி:க.பரமத்தி
அருகே உள்ள குளத்துார்பட்டியில், கரூர் எம்.பி., ஜோதிமணியின் தொகுதி
மேம்பாட்டு நிதியின் கீழ் கட்டப்பட்ட பயணிகள் நிழற்கூடம் மேற்கூரை
இல்லாமலும், பயணிகள் அமர்வதற்காக அமைக்கப்பட்ட இருக்கையின்
கம்பிகள் உடைந்த நிலையிலும் காணப்படுவதால், பொதுமக்கள்
அவதிப்படுகின்றனர்.
க.பரமத்தி அருகே உள்ள குளத்துார்பட்டி
பகுதியில், கரூர் காங்., எம்.பி., ஜோதிமணியின் தொகுதி மேம்பாட்டு
நிதியின் கீழ், 2023-24 நிதியாண்டில் பயணிகள் நிழற்கூடம்
அமைக்கப்பட்டது. தற்போது பராமரிப்பின்றி பயன்படுத்த முடியாத
நிலையில் உள்ளதாக மக்கள் வேதனை தெரிவித்தனர்.
பயணிகள் அமர்வதற்காக அமைக்கப்பட்ட
இருக்கைகளின்
இரும்பு கம்பிகள் உடைந்த நிலையில் இருப்பதால், முதியவர்கள், பெண்கள்
அமர முடியாமல் சிரமப்படுகின்றனர். மழை காலங்களில் மழையில்
நனைந்தபடியும், கோடையில் வெயிலில் காத்திருக்க வேண்டிய நிலையும்
ஏற்பட்டுள்ளது. தரமற்ற முறையில் நிழற்கூடம் கட்டப்பட்டதாக,
அப்பகுதி மக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர்.
எனவே,
சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் குளத்துார்பட்டியில் உள்ள, பயணிகள்
நிழற்கூடத்தை ஆய்வு செய்து, அதன் கட்டுமான தரத்தை சரி பார்க்க
வேண்டும். உடைந்துள்ள இருக்கையின் இரும்பு கம்பிகளை சீரமைத்து,
தேவையான மேற்கூரையை அமைத்து, மக்கள் பாதுகாப்பாக பயன்படுத்தும்
வகையில், நிழற்கூடத்தை புதுப்பிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.