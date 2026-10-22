/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/வியாபாரியிடம் ரூ. 2 லட்சம் திருடியவருக்கு வலை
ADDED : அக் 10, 2026 06:44 AM
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கரூர்:கரூர் புதிய பஸ் ஸ்டாண்டில், துணி வியாபாரிடம் 2 லட்சம் ரூபாயை திருடிய மர்ம நபர்களை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
மயிலாடுதுறை
மாவட்டம், பாழையூர் பகுதியை சேர்ந்தவர் பாலகிருஷ்ணன், 35; இவர் கடந்த,
5ல், அதிகாலை மயிலாடுதுறையில் இருந்து பஸ்சில், துணிகளை
விற்பனைக்கு வாங்க திருப்பூர் செல்ல கரூர் புதிய பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு
வந்தார். அப்போது, பேன்ட் பாக்கெட்டில் வைத்திருந்த, இரண்டு லட்ச
ரூபாயை காணவில்லை. மர்ம நபர்கள் திருடி விட்டனர். இது
குறித்து, பாலகிருஷ்ணனின் சகோதரர் ஆனந்தன், 41, போலீசில் புகார் செய்தார்.
பசுபதிபாளையம் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.