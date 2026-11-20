நிதி நிறுவன அதிபர் வீட்டில் ரூ.2.90 லட்சம், நகை, வெள்ளி திருட்டு
நிதி நிறுவன அதிபர் வீட்டில் ரூ.2.90 லட்சம், நகை, வெள்ளி திருட்டு
ADDED : நவ 20, 2026 03:56 AM
கரூர்:கரூர் அருகே நிதி நிறுவன அதிபர் வீட்டில், 2.90 லட்சம் ரூபாய், 4 பவுன் நகையை மர்ம நபர்கள் திருடியுள்ளனர்.
கரூர் அருகே கோவிந்தம்பாளையத்தை சேர்ந்தவர் ராமலிங்கம், 54. இவர், சென்னையில் நிதி நிறுவனம் நடத்தி வருகிறார். தொழில் நிமித்தமாக வெளியூர் சென்றிருந்ததால், கடந்த ஒரு வாரமாக இவரது வீடு பூட்டப்பட்டிருந்தது. இந்நிலையில், ராமலிங்கம் நேற்று தனது ஊருக்கு திரும்பியுள்ளார். அப்போது வீட்டின் பின்பக்க கதவு உடைக்கப்பட்டிருப்பதை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தார். உள்ளே சென்று பார்த்தபோது, அறைகளில் இருந்த பீரோக்கள் உடைக்கப்பட்டு அதிலிருந்த பொருட்கள் சிதறி கிடந்தன.
பீரோக்களை சோதனையிட்டதில், அதில் வைக்கப்பட்டிருந்த, 2.90 லட்சம் ரூபாய், 4 பவுன் தங்க நகை மற்றும் அரை கிலோ வெள்ளி பொருட்கள் ஆகியவற்றை மர்ம நபர்கள் திருடி சென்றது தெரியவந்தது.
கரூர் டவுன் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று, ஆய்வு மேற்கொண்டனர். மேலும், தடயவியல் மற்றும் கைரேகை நிபுணர்கள் வரவழைக்கப்பட்டு, வீட்டில் பதிவாகியிருந்த தடயங்கள் சேகரிக்கப்பட்டன. தொடர்ந்து, மோப்ப நாய் வரவழைக்கப்பட்டு சோதனை நடத்தப்பட்டது. அப்பகுதியில் பொருத்தப்பட்டுள்ள சிசிடிவி கேமரா காட்சிகளை போலீசார் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.