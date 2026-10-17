/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/நிதி நிறுவனத்தில் ரூ.70 ஆயிரம் திருட்டு
ADDED : அக் 17, 2026 07:30 AM
அ நிறம் | அளவு
கரூர்:கரூர்
மாவட்டம், பள்ளப்பாளையம் பகுதியை சேர்ந்தவர் செந்தில்குமார், 44;
தென்னிலை அன்பு நகரில் நிதி நிறுவனம் நடத்தி வருகிறார்.
இந்நிலையில்
கடந்த, 14ம் தேதி நிதி நிறுவனத்தில் உள்ள டேபிள் லாக்கரில், 70 ஆயிரம்
ரூபாயை, செந்தில்குமார் வைத்து விட்டு, விவசாய தோட்டத்துக்கு சென்று
விட்டார். சிறிது நேரம் கழித்து சென்று பார்த்த போது, நிதி நிறுவன
அலுவலகத்தின் கதவு மற்றும் டேபிள் லாக்கர் உடைந்திருந்தது. மேலும்,
லாக்கரில் வைக்கப்பட்டிருந்த, 70 ஆயிரம் ரூபாயை காணவில்லை. மர்ம
நபர்கள் திருடி சென்றுள்ளனர். இதுகுறித்து, செந்தில் குமார் அளித்த
புகார்படி, தென்னிலை போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.