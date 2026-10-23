சதாசிவ பிரமேந்திராள் அதிஷ்டானம் கும்பாபிேஷக விழா நாளை துவக்கம்
சதாசிவ பிரமேந்திராள் அதிஷ்டானம் கும்பாபிேஷக விழா நாளை துவக்கம்
UPDATED : அக் 22, 2026 07:32 AM
ADDED : அக் 22, 2026 07:24 AM
கரூர்,:கரூர்
அருகேயுள்ள நெரூரில், சதாசிவ பிரம்மேந்திராள் அதிஷ்டானம் மற்றும்
காசி விஸ்வநாதர், விசாலாட்சி அம்மன் கோவில் மஹா கும்பாபிேஷக விழா நாளை
( அக்.,23ல்) தொடங்குகிறது.
கரூர் மாவட்டம், நெரூர்
காவிரியாற்றின் கரை பகுதியில் பழமைவாய்ந்த, பிரசித்தி பெற்ற சதாசிவ
பிரம்மேந்திராள் அதிஷ்டானம் மற்றும் காசி விஸ்வநாதர், விசாலாட்சி
அம்மன் கோவில் உள்ளது. பவுர்ணமி மற்றும் வியாழக்கிழமையில், சதாசிவ
பிரம்மேந்திராள் அதிஷ்டானத்தில் சிறப்பு அபி ேஷகம் நடந்து வருகிறது.
தமிழகம்
மட்டுமின்றி, வெளிமாநிலங்களில் இருந்தும் பக்தர்கள் இங்கு வந்து
செல்கின்றனர். அதில் அரசியல் கட்சி தலைவர்கள், தொழிலதிபர்கள்,
சினிமா பிரபலங்களும் அடங்குவர். கும்பாபி ேஷக விழாவுக்காக,
தற்போது கோவிலில் புனரமைப்பு பணிகள் சமீபத்தில் நிறைவு பெற்றது.
இதையடுத்து
நாளை காலை, 8:30 மணிக்கு மங்கள இசையுடன், கும்பாபிேஷக விழா
துவங்குகிறது. மாலை, 4:00 மணிக்கு முதல் கால யாக பூஜை தொடங்குகிறது.
வரும், 25 அதிகாலை, 5:00 மணிக்கு நான்காம் கால பூஜை நிறைவு பெறுகிறது.
6:00 மணிக்கு கோபுர கலச பூஜை, 9:30 மணிக்கு மஹா கும்பாபிேஷகம்
நடக்கிறது. பின்னர், பக்தர்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்படுகிறது.
கோவில்
வளாகத்தில் யாக சாலை மண்டபம், கோபுர கலசம் ஆகியவை தயார் நிலையில்
உள்ளது. மஹா கும்பாபிேஷகத்தையொட்டி நாளை இரவு, 7:00 மணிக்கு திருச்சி
சேங்காளிபுரம் கேசவ தீட்சிதரின், 'சதாசிவ பிரம்மேந்திராள் ஏற்றிய
சிவ ஸ்தோத்திரம்' என்ற தலைப்பில், ஆன்மிக சொற்பொழிவு நடக்கிறது.