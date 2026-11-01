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சலுகை விலையில் மளிகை பொருட்கள் விற்பனை துவக்கம்

சலுகை விலையில் மளிகை பொருட்கள் விற்பனை துவக்கம்

ADDED : அக் 31, 2026 07:15 AM

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ADDED : அக் 31, 2026 07:15 AM

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கரூர்:புகழூர் டி.என்.பி.எல்., பணியாளர்கள் தொடக்க கூட்டுறவு பண்டக சாலையில், சலுகை விலையில் மளிகை பொருட்கள் விற்பனை தொடக்க விழா நடந்தது.

அதில், கடலை பருப்பு, மிளகாய், புளி உள்ளிட்ட, 10 வகையான அத்தியாவசிய மளிகை பொருட்கள், 200 ரூபாய் சலுகை விலையிலான விற்பனையை, கலெக்டர் பிரசன்னா ராமசாமி தொடங்கி வைத்தார். எம்.எல்.ஏ., சத்யா, டி.ஆர்.ஓ., விமல்ராஜ், துணை கலெக்டர் வெங்கடேஷ்வரன், கூட்டுறவு சங்கங்களின் இணைப்பதிவாளர் அபிராமி உள்பட, பலர் உடனிருந்தனர்.

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