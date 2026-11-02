மாவட்ட உழவர்சந்தைகளில் இயற்கை விளைபொருட்கள் விற்பனை தொடக்கம்
மாவட்ட உழவர்சந்தைகளில் இயற்கை விளைபொருட்கள் விற்பனை தொடக்கம்
ADDED : நவ 01, 2026 06:41 AM
கரூர்:'மாவட்டத்தில் உள்ள உழவர்சந்தைகளில், இயற்கை விளைபொருட்கள், இன்று முதல்,வாரந்தோறும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது' என, கலெக்டர் பிரசன்னா ராமசாமி தெரிவித்தார்.
இதுகுறித்து, அவர் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:
கரூர்
மாவட்டத்தில் உள்ள உழவர் சந்தைகளில், மாவட்ட வேளாண் வணிகத்துறை
சார்பில், இன்று முதல் வாரந்தோறும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் இயற்கை
வேளாண் விளைபொருட்கள் விற்பனை செய்ய ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இயற்கை வேளாண் முறையில் விளைவிக்கப்படும் பொருட்களுக்கு சந்தை
வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி தருதல், விவசாயிகள் தங்களது
விளைபொருட்களை நுகர்வோருக்கு நேரடியாக விற்பனை செய்து உரிய விலை
பெறுவதை உறுதி செய்தல் மற்றும் பொதுமக்களுக்கு தரமான இயற்கை வேளாண்
விளைபொருட்கள் கிடைக்க செய்தல் ஆகியவற்றை நோக்கமாக கொண்டு
இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது.
இதன்படி, இயற்கை வேளாண்
சான்றிதழ் பெற்ற விவசாயிகள் தங்களது விளைபொருட்களான பாரம்பரிய
நெல் வகைகள், அரிசி, சிறுதானியங்கள், பயறு வகைகள், காய்கறிகள்,
பழங்கள், மிளகாய், மஞ்சள், மிளகு உள்ளிட்ட நறுமண பொருட்கள்,
நாட்டுக்கோழி முட்டைகள், தேன் மற்றும் இயற்கை வேளாண் முறையில் உற்பத்தி
செய்யப்பட்ட மதிப்புக்கூட்டப்பட்ட பொருட்கள் ஆகியவற்றை உழவர்
சந்தைகளில் விற்பனை செய்யலாம். விளைபொருட்களின் தன்மைக்கேற்ப
பொருந்தக்கூடிய அங்கீகரிக்கப்பட்ட இயற்கை வேளாண் சான்றிதழ்கள்
மற்றும் தொடர்புடைய ஆவணங்களை கொண்டிருத்தல் அவசியமாகும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினர்.