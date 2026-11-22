/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/சேலம் பழைய சாலையில் தெரு விளக்குகள் தேவை
ADDED : நவ 21, 2026 04:37 AM
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கரூர்,:கரூர்
- சேலம் பழைய சாலை, வெங்கமேடு எம்.ஜி.ஆர்., சிலையில் இருந்து தேசிய
நெடுஞ்சாலைக்கு, செம்மடை வழியாக, பஸ், லாரி உள்ளிட்ட வாகனங்கள்
சென்று வருகின்றன.
இதனால், கரூர் - சேலம் பழைய சாலையில், செம்மடை வரை,
சமீபத்தில் சாலை விரிவாக்க பணிகள் நிறைவுபெற்று, தடுப்புகள்
வைக்கப்பட்டுள்ளன. ஆனால், மின் கம்பங்கள் அமைக்கப்படவில்லை.
இதனால், புதிதாக விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டுள்ள சேலம் பழைய சாலை பிரிவு
முதல், செம்மடை வரை இருளில் மூழ்கியுள்ளது. இதனால், அந்த வழியாக
செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் அச்சத்தில் உள்ளனர். எனவே, புதிய விரிவாக்க
சாலையில் மின் கம்பங்கள் அமைத்து, விளக்குகளை பொருத்த வேண்டியது
அவசியம்.