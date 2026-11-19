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வெண்ணைமலை பாலசுப்பிரமணியர் கோவிலில் சங்காபிேஷக பூஜை
வெண்ணைமலை பாலசுப்பிரமணியர் கோவிலில் சங்காபிேஷக பூஜை
ADDED : நவ 18, 2026 07:17 AM
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கரூர்:கரூர் அருகே வெண்ணைமலை பாலசுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில், கந்த சஷ்டி விழாவையொட்டி, நேற்று சங்காபிேஷகம் நடந்தது.
கரூர்
மாவட்டம், வெண்ணைமலையில் பிரசித்தி பெற்ற, பாலசுப்பிரமணிய
சுவாமி கோவிலில் கந்த சஷ்டி விழா கடந்த, 10ல் மூலவருக்கு அபிேஷகம்,
காப்பு கட்டுதல், லட்ச்சார்ச்சனை ஆகிய நிகழ்ச்சியுடன் தொடங்கியது.
தொடர்ந்து, நாள்தோறும் மூலவருக்கு சிறப்பு அபிேஷகம் மற்றும்
லட்ச்சார்ச்சனை,
சூரசம்ஹாரம், திருக்கல்யாண உற்சவம் ஆகிய நிகழ்ச்சிகள் நடந்தன.
நேற்று காலை, 10:30 மணிக்கு, மூலவருக்கு சிறப்பு அபிேஷகம் மற்றும் சங்காபி ேஷக பூஜை நடந்தது. ஏராளமான பக்தர்கள்
சுவாமியை வழிபட்டனர். பிறகு, பக்தர்களுக்கு பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது.