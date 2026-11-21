/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/பணம் வைத்து சூதாட்டம் 5 பேருக்கு 'காப்பு'
ADDED : நவ 18, 2026 07:13 AM
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கரூர்வேலாயுதம்பாளையம் அருகே, பணம் வைத்து சூதாட்டம் ஆடியதாக, ஐந்து பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
வேலாயுதம்பாளையம்
போலீஸ் எஸ்.ஐ., ரமேஷ் உள்ளிட்ட போலீசார் நேற்று முன்தினம், புகழிமலை
அடிவாரம் பகுதியில் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்போது,
பணம் வைத்து சூதாட்டம் ஆடியதாக அதே பகுதியை சேர்ந்த மணி, 30; தங்கவேல்,
70; துரைசாமி, 60; சிவராமன், 69; சரவணகுமார், 38; ஆகிய ஐந்து பேரை
போலீசார் கைது செய்தனர். மேலும் அவர்களிடமிருந்து, 3,400 ரூபாய்
பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.