ஊராட்சி நடுநிலை பள்ளிக்கு மேலாண்மை குழு தேர்வு

ADDED : செப் 27, 2026 07:01 AM
அரவக்குறிச்சி,:அரவக்குறிச்சி
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளியில், 24 உறுப்பினர்கள் கொண்ட புதிய
பள்ளி மேலாண்மை குழு தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது.
புதிய பள்ளி
மேலாண்மை குழு மறு கட்டமைப்பு கூட்டம், அரவக்குறிச்சி ஊராட்சி ஒன்றிய
நடுநிலைப்பள்ளியில் நடந்தது. தலைமை ஆசிரியர் சாகுல் அமீது தலைமை
வகித்து தேர்தலை நடத்தினார். பேரூராட்சி தலைவர் ஜெயந்தி மணிகண்டன்,
வார்டு உறுப்பினர் நர்கீஸ் பானு முன்னிலை வகித்தனர். பார்வையாளராக
வட்டார வளமைய மேற்பார்வையாளர் (பொறுப்பு) தமிழ்ச்செல்வி கலந்து
கொண்டார்.
புதிய தலைவராக சுகன்யா, துணைத் தலைவராக சுமதி ஆசிரியர்
பிரதிநிதியாக கவிதா ஆகியோர் தேர்வு செய்யப்பட்டனர். மொத்தம், 24
உறுப்பினர்கள் அரசு விதிமுறைப்படி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர். பள்ளி
மேம்பாட்டுக்கு அர்ப்பணிப்போடு இயங்குவது எனவும், இடைநிற்றலை
குறைக்கும் வகையில் செயல்படுவது எனவும், மேலும் அரசின் புதிய திட்டமான
பள்ளி நிறைவு திட்டத்திற்கு அரவக்குறிச்சி ஒன்றியத்தில், இப்பள்ளி
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தின் மூலமாக பல்வேறு
வசதிகளை பெறுவது என கூட்டத்தில் தீர்மானிக்கப்பட்டது.
தேர்வு செய்யப்பட்ட உறுப்பினர் அனைவருக்கும் சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டு உறுதிமொழி எடுத்தனர்.
பட்டதாரி
ஆசிரியர் ஷகிலாபானு நன்றி கூறினார். ஆசிரியர்கள் ராபியா பஸ்ரி,
காயத்ரி ரொகையா பீவி, கிருஷ்ணவேணி, புவனேஸ்வரி, ஜோதிமணி, ஷஃபான்
தஸ்லிம் ஆகியோர் நிகழ்ச்சிகளை ஒருங்கிணைத்தனர்.