ADDED : நவ 16, 2026 07:16 AM
அரவக்குறிச்சி:கரூர்
மாவட்டம், தென்னிலை தென்பாகம், செஞ்சேரிவலசு காலனி பகுதியில்,
கடந்த சில மாதங்களாக சட்டவிரோதமாக கோழிக்கழிவுகள் சாலை
ஓரங்களிலும், பொது இடங்களிலும் கொட்டப்படுவதாக பொதுமக்கள்
குற்றம் சாட்டியுள்ளனர்.
அதிகளவில் கொட்டப்பட்டுள்ள கோழி
கழிவுகளால் அப்பகுதியில் கடும் துர்நாற்றம் வீசுகிறது. இதனால்
இருசக்கர வாகனங்களில் பயணம் செய்வோர், நடந்துசெல்வோர் மற்றும்
அப்பகுதியில் குடியிருப்போர் கடும் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து,
சில மாதங்களுக்கு முன்பே சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகளிடம்
புகாரளித்துள்ளனர். ஆனால், இதுவரை உரிய நடவடிக்கை
எடுக்கப்படவில்லை என அப்பகுதி மக்கள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர்.
தொடர்ந்து, கோழிக்கழிவுகளை கொட்டும் நபர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை
எடுத்து கைது நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என,
வலியுறுத்தினர்.
மேலும், தற்போது கொட்டப்பட்டுள்ள கோழிக்கழிவுகளை உடனடியாக அகற்றி, கிருமிநாசினி தெளித்து முழுமையான சுத்திகரிப்பு பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என, கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.