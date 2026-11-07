/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/பூச்சிகளின் தாக்குதலால் வாடிய நிலையில் எள்
ADDED : நவ 06, 2026 05:52 AM
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கிருஷ்ணராயபுரம்:மானாவாரி எள் சாகுபடியில், பூச்சி தாக்குதல் காரணமாக செடிகள் வாடி வருகின்றன.
கிருஷ்ணராயபுரம்
அடுத்த வீரியபாளையம், பஞ்சப்பட்டி, வயலுார், புனவாசிப்பட்டி,
அந்தரப்பட்டி, கணக்கம்பட்டி, பாப்பகாப்பட்டி, சிவாயம்,
சரவணபுரம் ஆகிய பகுதிகளில் விவசாயிகள் மானாவாரி நிலங்களில் எள்
சாகுபடி செய்துள்ளனர். எள் செடிகளில் பூக்கள் பூத்து வருகிறது.
இந்நிலையில், பூச்சி தாக்குதல் காரணமாக செடிகள் வாடி வருகின்றன.
மேலும் பூச்சி தாக்குதலை கட்டுப்படுத்துவதற்காக, மருந்து தெளிப்பு
பணிகளில் விவசாயிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர். பலத்த மழை பெய்தால்,
செடிகளில் உள்ள பூச்சிகள் அழிந்து விடும். எனவே, விவசாயிகள் மழையை
எதிர் நோக்கி உள்ளனர்.கிருஷ்ணராயபுரம் பகுதியில், 100 ஏக்கர் பரப்பளவில் எள் சாகுபடி நடந்து வருகிறது.