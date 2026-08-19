தண்ணீர் வரத்து இல்லாததால் வறண்ட செட்டிபாளையம் அணை

ADDED : ஆக 15, 2026 06:25 AM
கரூர்:அமராவதி அணையில் இருந்து, தண்ணீர் திறக்கப்படாததால், கரூர் அருகே செட்டிபாளையம் அணைக்கு, தண்ணீர் வரத்து இல்லாமல் வறண்ட நிலையில் உள்ளது.
திருப்பூர்
மாவட்டம், உடுமலை பேட்டை அமராவதி அணையில் இருந்து திறக்கப்படும்
தண்ணீர், கரூர் அருகே செட்டிபாளையம் பகுதியில் உள்ள கதவணையில் தேக்கி
வைக்கப்படுகிறது. இதன் மூலம், கிளை பாசன வாய்க்காலில் தண்ணீர்
திறக்கப்பட்டு, பல ஆயிரம் ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெறுகிறது.
இந்நிலையில்,
மழை குறைவால் தண்ணீர் வரத்து குறைய தொடங்கியதால், அமராவதி அணையில்
இருந்து, ஆற்றில் திறக்கப்படும் தண்ணீர் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. கரூர்
செட்டிபாளையம் அணைக்கு, தண்ணீர் வரத்து இல்லாததால் வறண்ட நிலையில்
காணப்படுகிறது. இதனால், விவசாயிகள் கவலையில் உள்ளனர்.
* கரூர்
அருகே, மாயனுார் கதவணைக்கு நேற்று காலை, 8:00 மணி நிலவரப்படி
வினாடிக்கு, 830 கன அடியாக தண்ணீர் வந்தது. அந்த தண்ணீர் முழுவதும்
காவிரியாற்றில் திறக்கப்பட்டது. தென்கரை வாய்க்கால், கீழ் கட்டளை
வாய்க்காலில், கிருஷ்ணராயபுரம் பாசன வாய்க்காலில் தண்ணீர் திறப்பு
நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.
* க.பரமத்தி அருகே, கார்வாழி
ஆத்துப்பாளையம் அணைக்கு, நேற்று காலை, 8:00 மணி நிலவரப்படி அணைக்கு
தண்ணீர் வரத்து இல்லை. 26.90 அடி உயரம் கொண்ட அணையின் நீர்மட்டம், 1.18
அடியாக இருந்தது. அணையில் இருந்து, நொய்யல் வாய்க்காலில் தண்ணீர்
திறப்பு நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.