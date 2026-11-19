சிவாயம் சிவபுரீஸ்வரர் கோவில் திருப்பணி முடித்து கும்பாபிஷேகம் நடத்த கோரிக்கை
சிவாயம் சிவபுரீஸ்வரர் கோவில் திருப்பணி முடித்து கும்பாபிஷேகம் நடத்த கோரிக்கை
ADDED : நவ 18, 2026 07:16 AM
குளித்தலை:'குளித்தலை அடுத்த சிவாயம் சிவபுரீஸ்வரர் கோவில் திருப்பணிகளை விரைந்து முடித்து, கும்பாபிஷேகம் நடத்த வேண்டும்' என, அற
நிலையத்துறை
அமைச்சர் ரமேஷூக்கு, தமிழர் தேசம் கட்சி நிறுவனர் செல்வகுமார், மாநில
ஒருங்கிணைப்பாளர் குருமணிகண்டன் ஆகியோர் கோரிக்கை மனு அனுப்பி
உள்ளனர்.
அந்த மனுவில் கூறியிருப்பதாவது:
இக்கோவில், மூன்றாம்
நுாற்றாண்டு காலங்களில் உருவான மிகப்பழமையான சிவன் கோவிலாகும்.
இங்கு, சுற்று வட்டார பக்தர்கள் மட்டுமின்றி, பிற மாவட்டங்களில்
இருந்தும் வழிபட்டுக்கு வந்து செல்கின்றனர்.
கடந்த ஆண்டு, ஹிந்து
அறநிலையத்துறை அதிகாரிகள், பக்தர்கள் கோரிக்கையை ஏற்று,
கும்பாபிஷேகம் நடத்த முடிவு செய்து, பாலாலயம் செய்யப்பட்டது.
இதற்காக, 1.95 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது. திருப்பணிகள்
தொடங்கி, இரண்டு ஆண்டுக்கு மேல் ஆகியும் முற்றிலும் பணிகள் முடிவு பெறாத
நிலையில், ஆமை வேகத்தில் நடந்து வருகிறது. எனவே, திருப்பணிகளை
விரைந்து முடித்து, பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்வதற்கு வழிவகை செய்ய
வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவித்துள்ளனர்.