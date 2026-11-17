கல்யாண பசுபதீஸ்வரர் கோவிலில் சூரசம்ஹார விழா கோலாகலம்
கல்யாண பசுபதீஸ்வரர் கோவிலில் சூரசம்ஹார விழா கோலாகலம்
ADDED : நவ 16, 2026 07:14 AM
கரூர்:கந்தசஷ்டி விழாவையொட்டி, கரூர் கல்யாண பசுபதீஸ்வரர் கோவிலில், சூரசம்ஹார விழா கோலாகலமாக நடந்தது.
கரூர்
கல்யாண பசுபதீஸ்வரர் கோவிலில், கந்த சஷ்டி விழா கடந்த, 10ல் ஆறுமுக
பெருமானுக்கு அபிஷேகம், காப்பு கட்டுதல், லட்சார்ச்சனை ஆகிய
நிகழ்ச்சியுடன் தொடங்கியது. நேற்று முன்தினம் வரை, நாள்தோறும்
ஆறுமுக பெருமானுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், லட்சார்ச்சனை நிகழ்ச்சிகள்
நடந்தன.
நேற்று காலை, 10:00 மணிக்கு ஆறுமுக பெருமானுக்கு சிறப்பு
கந்தசஷ்டி அபிஷேகம், மாலை, 3:30 மணிக்கு சக்திவேல் வாங்கும்
நிகழ்ச்சிகள் நடந்தன. மாலை, 4:00 மணிக்கு, நான்கு மாடவீதிகளிலும்
சூரசம்ஹார நிகழ்ச்சிகள் நடந்தன. அதில், ஏராளமான பக்தர்கள்
பங்கேற்று சுவாமியை வழிபட்டனர்.
இன்று காலை, 10:30 மணிக்கு, ஆறுமுக
பெருமானுக்கு திருகல்யாண உற்வசமும், மாலை, 5:30 மணிக்கு
திருகல்யாண உற்சவ காட்சியுடன், சுவாமி திருவீதி உலாவும் நடக்கிறது.
ஏற்பாடுகளை, ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை அதிகாரிகள் செய்து
வருகின்றனர்.
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கரூர், வெண்ணைமலை பாலசுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில், நேற்று மாலை
சூரசம்ஹாரம் நிகழ்ச்சி நடந்தது. அதில், மாநில த.வெ.க., துணை
பொதுச்செயலாளர் விஜயபாஸ்கர், மாவட்ட செயலாளர் மதியழகன், முன்னாள்
மாவட்ட பஞ்., துணைத்தலைவர் தானேஷ் குமார் உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.
அதேபோல்,
புகழிமலை பாலசுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில், பாலமலை
பாலசுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில், சின்னதாராபுரம் ஆறுபடை முருகன்
கோவில்களிலும், நேற்று மாலை சூரசம்ஹார நிகழ்ச்சி நடந்தது. அதில்,
ஏராளமான பக்தர்கள் பங்கேற்று சுவாமியை வழிபட்டனர்.
கருப்பத்துார் சிவன் கோவிலில்...
கிருஷ்ணராயபுரம்
அடுத்த கருப்பத்துாரில் சிம்மபுரீஸ்வரர் சிவன் கோவில் உள்ளது.
சூரசம்ஹார விழாவையொட்டி, நேற்று காலை, ஆறாம் நாள் விழா நிகழ்ச்சி
நடந்தது. இதில், உற்சவர் முருகனுக்கு பால், தயிர், இளநீர், பழரசம்,
மஞ்சள், சந்தனம், வாசனை, திரவிய பொடிகள் கலந்து அபிஷேகம்
செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து, மலர் மாலைகள் கொண்டு சிறப்பு அலங்காரம்
செய்யப்பட்டது. மாலை, 4:00 மணிக்கு முருகன் சிறப்பு அலங்காரத்தில்
கையில் வேல் எடுத்து அசுரனை சூரசம்ஹாரம் செய்யும் நிகழ்ச்சி நடந்தது.
இரவு, 7:00 மணிக்கு முருகன் மயில் வாகனத்தில் திருவீதி உலா நிகழ்ச்சி
நடந்தது. பக்தர்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. கருப்பத்துார்,
கள்ளப்பள்ளி, லாலாப்பேட்டை, சிந்தலவாடி, திம்மாச்சிபுரம் ஆகிய
பகுதிகளில் இருந்து பக்தர்கள் கலந்துகொண்டனர்.