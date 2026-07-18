குளித்தலை போலீஸ் ஸ்டேஷனில் எஸ்.பி., ஆய்வு

ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:35 AM
குளித்தலை:குளித்தலை
போலீஸ் ஸ்டேஷன், அனைத்து மகளிர் போலீஸ் ஸ்டேஷன்களில் கரூர் எஸ்.பி.,
ஹரிகிரண் பிரசாத் ஆய்வு மேற்கொண்டார். இன்ஸ்பெக்டர் திருவனந்தம்
தலைமையில் போலீசார் அணி வகுப்பு மரியாதை செலுத்தினர்.
பின்னர்.
போக்குவரத்து போலீஸ் ஸ்டேஷனில் பதிவேடுகளை ஆய்வு செய்தார்.
டி.எஸ்.பி., மணிகண்டன், போக்குவரத்து இன்ஸ்பெக்டர் நந்தகோபால்
உடனிருந்தனர். பின், குளித்தலை போலீஸ் ஸ்டேஷனில் இருந்த பதிவேடுகளை
எஸ்.பி., ஆய்வு மேற்கொண்டார். டி.எஸ்.பி., மணிகண்டன் உடன் இருந்தார்.
கடந்த
4ம் தேதி குளித்தலை தலைமை காவலர் ராஜ்குமார் சாலை விபத்தில்
உயிரிழந்தார். அவரது மனைவி மற்றும் மகனிடம் அரசு வழங்கும்
உதவித்தொகையில், முதல் கட்டமாக 1 லட்சம் ரூபாயை
எஸ்.பி,, -
டி.எஸ்.பி., ஆகியோர் வழங்கினர். அப்போது உயிரிழந்த போலீசாரின்
மகனுக்கு, அரசு வேலை பெற்று தர வேண்டுமென அவரது மனைவி கோரிக்கை
வைத்தார்.
தொடர்ந்து அனைத்து மகளிர் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் ஆய்வு
மேற்கொண்டார். இன்ஸ்பெக்டர் லதா, எஸ்.ஐ., பாரதி உடன் இருந்தனர்.
பதிவேடுகளை ஆய்வு செய்தார் பின்னர், புகார் கொடுக்கப்பட்டு தீர்வு
கண்ட பெண்களிடம், எஸ்.பி., மொபைல்போனில் தொடர்பு கொண்டு, விசாரணை
செய்யப்பட்டது விதம் மற்றும் போலீசார் நடந்து கொண்ட விதம் குறித்து
கேட்டறிந்தார்.
பின்னர், பஸ் ஸ்டாண்டில் பொதுமக்களிடம் சாலை
விதிமுறைகள் குறித்தும், இருசக்கர வாகனத்தில் செல்லும்போது
தலைக்கவசம் மற்றும் வழிப்பறி நடந்தால் எப்படி காவல் நிலையத்தில்
தொடர்பு கொள்வது குறித்தும் விழுப்
புணர்வு ஏற்படுத்தினார். இதையடுத்து பஸ்சில் ஏறிய எஸ்.பி., ஹரிகிரண் பிரசாத், பெண்
பயணிகளிடம் கவனமாக பயணம் செய்ய வேண்டும் என,
அறிவுரை வழங்கினார்.