வாரந்தோறும் கடன் திட்டங்களுக்கு சிறப்பு முகாம்

ADDED : அக் 16, 2026 07:08 AM
கரூர்,:கூட்டுறவு வங்கிகளில், வாரந்தோறும் செவ்வாய்கிழமை, வெள்ளிக்கிழமையில் கடன் திட்டங்களுக்கான சிறப்பு முகாம் நடக்கிறது.
இது குறித்து, கரூர் மாவட்ட கலெக்டர் முத்துக்குமரன் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது: கரூர் மண்டலத்தில், 85 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கங்கள், 2 நகர கூட்டுறவு வங்கிகள், 3 தொடக்க கூட்டுறவு வேளாண் வங்கிகள் ஆகியவற்றில் வாரந்தோறும் செவ்வாய்கிழமை காலை 10:00 மணி முதல் மாலை 6:00 மணி வரை சிங்கப்பெண்கள் கடன்கள் மற்றும் வீட்டு வசதி கடன்களுக்கான சிறப்பு முகாம் நடக்கிறது. வாரந்தோறும் வெள்ளிக்கிழமை காலை 10:00 மணி முதல் மாலை 6:00 மணி வரை, இதர முன்னுரிமை கடன் திட்டங்களுக்கான சிறப்பு முகாம் நடக்கிறது.
இதில் சிங்கப்பெண்கள் கடன், வீட்டு வசதி கடன், நடுத்தர கால விவசாய கடன், ஊரக தொழில் கடன், வீட்டு அடமான கடன், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான கடன், திருநங்கையருக்கான கடன், மின் ஆட்டோ கடன் மற்றும் இதர முன்னுரிமை கடன் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. இவ்வாறு கூறியுள்ளார்.