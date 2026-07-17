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இன்று முன்னாள் ராணுவ வீரர் சிறப்பு குறைதீர் கூட்டம்
இன்று முன்னாள் ராணுவ வீரர் சிறப்பு குறைதீர் கூட்டம்
ADDED : ஜூலை 17, 2026 06:08 AM
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கரூர்:முன்னாள் ராணுவ வீரர் சிறப்பு குறைதீர் கூட்டம் இன்று நடக்கிறது என, கலெக்டர் முத்துக்குமரன் தெரிவித்துள்ளார்.
கரூர்
கலெக்டர் அலுவலக கூட்டரங்கில், முன்னாள் ராணுவ வீரர்களுக்கான
சிறப்பு குறைதீர் கூட்டம் இன்று (17ம்தேதி) நடக்கிறது. இந்த மாவட்டத்தை
சார்ந்த, முன்னாள் ராணுவ வீரர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பத்தை
சார்ந்தோர் பங்கேற்று, குறைகளை மனுக்களாக அளிக்கலாம்.