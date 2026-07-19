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சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழு சார்பில் சிறப்பு மக்கள் நீதிமன்றம்
சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழு சார்பில் சிறப்பு மக்கள் நீதிமன்றம்
ADDED : ஜூலை 19, 2026 05:42 AM
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கரூர்:கரூர்
மாவட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழு சார்பில், காசோலை வழக்குகளுக்கான
சிறப்பு மக்கள் நீதிமன்றம், நேற்று கரூர், குளித்தலை,
கிருஷ்ணராயபுரம் மற்றும் அரவக்குறிச்சி ஆகிய நீதிமன்றங்களில்
நடந்தது.
அதில், 18 வழக்குகள் எடுத்து கொள்ளப்பட்டு, ஒன்பது
வழக்குகளுக்கு தீர்வு காணப்பட்டு, நிவாரணமாக, 29 லட்சத்து, 51
ஆயிரத்து, 250 ரூபாய் வழங்கப்பட்டது. ஏற்பாடுகளை, கரூர் மாவட்ட
சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழு செயலாளர் அனுராதா செய்திருந்தார்.