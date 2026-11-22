அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மனுக்கு கார்த்திகை மாத சிறப்பு பூஜை
அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மனுக்கு கார்த்திகை மாத சிறப்பு பூஜை
ADDED : நவ 21, 2026 04:29 AM
கரூர்,:கார்த்திகை மாத வெள்ளிக்கிழமையையொட்டி, குந்தாணிபாளையம் நத்தமேடு அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மன் கோவிலில், சிறப்பு பூஜை நடந்தது.
பிரசித்தி பெற்ற, குந்தாணிபாளையம் நத்தமேடு அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மன் கோவிலில், கார்த்திகை மாத வெள்ளிக்
கிழமையொட்டி, மூலவர் அம்மனுக்கு பால், தயிர், பன்னீர், இளநீர், சந்தனம், திருமஞ்சனம் உள்ளிட்ட, 18 வகையான வாசனை திரவியங்கள் மூலம் அபிஷேகம் நடந்தது. தொடர்ந்து, சந்தன காப்பு மற்றும் சிறப்பு பூக்கள் அலங்காரத்தில், மூலவர் அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மன் பக்தர்களுக்கு காட்சியளித்தார். மஹா தீபாராதனைக்கு பின், பக்தர்களுக்கு பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது.
* கரூர் மாவட்டம், நொய்யல் கோம்புபாளையம் சமேத சீனிவாச பெருமாள் கோவிலில், நேற்று காலை மூலவருக்கு, வாசனை திரவியங்கள் மூலம் சிறப்பு அபிஷேகம் நடந்தது. பின், ஸ்ரீதேவி பூதேவி உடனான மூலவர் சீனிவாச பெருமாள் சிறப்பு பூக்கள் அலங்காரத்தில் பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார். தொடர்ந்து, மஹா தீபாராதனைக்கு பின்,
பக்தர்களுக்கு பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது.