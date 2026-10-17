/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/நவராத்திரி 6வது நாள் கோவில்களில் சிறப்பு பூஜை
ADDED : அக் 17, 2026 07:33 AM
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கரூர்:நவராத்திரி விழாவின், ஆறாவது நாளையொட்டி, கரூர் கோவில்களில் உற்சவர் சிலைகளுக்கு சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டது.
நாடு
முழுவதும் நவராத்திரி உற்சவ பெரு விழா கடந்த, 11ல் தொடங்கியது.
நேற்று இரவு ஆறாவது நாளையொட்டி, கரூர் கல்யாண பசுபதீஸ்வரர்
கோவிலில், உற்சவர் அம்மன் ராஜராஜேஸ்வரி அலங்காரத்தில்,
பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார். அதேபோல், கரூர் மாரியம்மன்
கோவிலில் உற்சவர் லட்சுமி அலங்காரத்திலும், ஆரியூர் செல்லாண்டி
அம்மன் கோவிலில், உற்சவர் சிறப்பு அலங்காரத்திலும்
அருள்பாலித்தனர். ஏராளமான பக்தர்கள் சுவாமியை வழிபட்டனர்.