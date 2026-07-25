ஆடி 2வது வெள்ளியை முன்னிட்டு கோவில்களில் சிறப்பு பூஜை
ஆடி 2வது வெள்ளியை முன்னிட்டு கோவில்களில் சிறப்பு பூஜை
ADDED : ஜூலை 25, 2026 06:11 AM
கரூர்:ஆடி வெள்ளியையொட்டி, கரூர் வேம்பு மாரியம்மன் கோவிலில் சிறப்பு பூஜை நடந்தது.
தமிழகம்
முழுவதும், இரண்டாவது ஆடி வெள்ளியையொட்டி, கரூர் நகரில்
உள்ள பிரசித்தி பெற்ற கல்யாண பசுபதீஸ்வரர் கோவில், மாரியம்மன்
கோவில், வேம்பு மாரியம்மன் கோவில், தான்தோன்றிமலை வெங்கடரமண
கோவில், காளியம்மன் கோவில், பகவதி அம்மன் கோவில் மற்றும் நெரூர்
சதாசிவ பிரமேந்திரர் அதிஷ்டானம் உள்ளிட்ட, பல்வேறு கோவில்களில் பக்தர்கள் சுவாமியை வழிபட்டனர்.
கரூர்
பசுபதிபுரத்தில் வேம்பு மாரியம்மன் கோவிலில், நேற்று சிறப்பு பூஜை
நடந்தது, பின்னர் மஹா தீபாராதனை காட்டப்பட்டது. துர்க்கை அம்மன்
அலங்காரத்தில் மூலவர் பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார். தொடர்ந்து
அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.
அதேபோல் வெண்ணைமலை, பவித்திரம்,
புகழூரில் உள்ள பாலசுப்பிரமணியர் கோவில்களிலும், நன்செய்
புகழூரில் உள்ள மேகபாலீஸ்வரர் கோவில், கரியாம்பட்டி அங்காள
பரமேஸ்வரி கோவில்களில், இரண்டாவது ஆடி வெள்ளியையொட்டி,
பக்தர்கள் நேற்று சுவாமியை வழிபட்டனர்.
* கிருஷ்ணராயபுரம்
அடுத்த சிந்தலவாடி மாரியம்மன் கோவிலில், சிறப்பு வழிபாடு நடந்தது.
முன்னதாக அம்மனுக்கு பால், தயிர், இளநீர், மஞ்சள், சந்தனம், பன்னீர்
ஆகிய பொருட்களை கொண்டு அபிேஷகம் செய்யப்பட்டது. பின்னர் மலர் மாலைகள்
கொண்டு அலங்காரம் செய்து தீபாராதனை காட்டப்பட்டது. ஏராளமானோர்
அம்மனை தரிசனம் செய்தனர். பக்தர்களுக்கு பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது.
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லட்சுமணம்பட்டி பாம்பலம்மன் கோவிலில், அம்மனுக்கு பால் அபி ேஷகம்
செய்யப்பட்டு, மலர் மாலைகள் கொண்டு அலங்காரம் செய்யப்பட்டது.
லட்சுமணம்பட்டி, பழையஜெயங்கொண்டம், கிருஷ்ணராயபுரம்
பகுதிகளை சேர்ந்தவர்கள் கலந்து கொண்டனர்.
* குளித்தலை முத்து
பூபால சமுத்திரம் மஹா மாரியம்மன் கோவிலில், அதிகாலையில் இருந்து இரவு
வரை பக்தர்கள் சிறப்பு பூஜை செய்து வழிபட்டனர். அம்மனுக்கு சிறப்பு
அபிஷேக ஆராதனை நடைபெற்றது.
கோவில் பரம்பரை டிரஸ்டி பத்மநாபன்
சார்பில் அன்னதானம் வழங்கப்பட்டன. இதே போல், பேராளகுந்தாளம்மன்
கோவிலில் குளித்தலை சுற்று பகுதியில் உள்ள பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம்
செய்து வழிபாடு செய்தனர்.அனைவருக்கும் பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது.