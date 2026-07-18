ஆடி முதல் வெள்ளியை முன்னிட்டு கோவில்களில் சிறப்பு பூஜை
ஆடி முதல் வெள்ளியை முன்னிட்டு கோவில்களில் சிறப்பு பூஜை
ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:29 AM
கரூர்:கரூர் மற்றும் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் உள்ள கோவில்களில், நேற்று ஆடி முதல் நாள் மற்றும் வெள்ளியையொட்டி சிறப்பு பூஜை நடந்தது.
தமிழகம் முழுவதும் நேற்று ஆடி மாத முதல் நாளையொட்டி, கோவில்களில் விசேஷ பூஜை நடந்தது. கரூரில் கல்யாண பசுபதீஸ்வரர் கோவில், காமாட்சியம்மன் கோவில், கற்பக
விநாயகர் கோவில், மாரியம்மன் கோவில், வெண்ணைமலை பாலசுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில்களில் நேற்று காலை மூலவர்களுக்கு அபிேஷகம் நடத்தப்பட்டு மஹா தீபாராதனை காட்டப்பட்டது.
அதேபோல், வேலாயுதம்பாளையம் சேமங்கி மஹா மாரியம்மன் கோவிலில் அம்மனுக்கு பால், தயிர், பன்னீர், இளநீர், சந்தனம், திருமஞ்சனம் உள்ளிட்ட வாசனை திரவியங்கள் மூலம் அபிேஷகம் நடந்தது. தீபாராதனைக்கு பிறகு, பக்தர்களுக்கு பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது.
மேலும், நத்தமேடு அங்காளம்மன் கோவில், ஈஸ்வரன் கோவில், புன்னம் சத்திரம் பகவதி அம்மன் கோவில், கரியாம்மேடு அங்காளம்மன் கோவில், பவித்திரம் பாலசுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில், புகழூர் மேகபாலீஸ்வரர் கோவில் உள்பட பல்வேறு கோவில்களில், ஆடி முதல் நாளான வெள்ளிக்
கிழமை யையொட்டி சிறப்பு பூஜை நடந்தது. ஏராளமான பக்தர்கள், புதுமண தம்பதிகள் பங்கேற்று சுவாமியை வழிபட்டனர்.
* கிருஷ்ணராயபுரம் அடுத்த சிந்தலவாடி மாரியம்மன் கோவிலில், அம்மனுக்கு பால், தயிர், இளநீர், மஞ்சள், சந்தனம், பன்னீர் கொண்டு அபிேஷகம் செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து மலர் மாலை கொண்டு அலங்காரம் செய்து, தீபாராதனை காட்டப்பட்டது. பக்தர்களுக்கு
பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது.
* வயலுார் மலையாளி பூவாயி அம்மன் கோவிலில், அம்மனுக்கு அபிேஷகம் செய்து மலர் மாலை கொண்டு அலங்காரம் செய்யப்பட்டது. வயலுார், சரவணபுரம், கோடங்கிப்பட்டி, பாம்பன்பட்டி பகுதிகளை சேர்ந்தவர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.