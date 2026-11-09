மாநில அளவிலான ஓவியம் கரூர் மாணவி முதலிடம்

ADDED : நவ 06, 2026 05:49 AM
கரூர்:பள்ளிக்கல்வித்துறை சார்பில் நடந்த, மாநில அளவில் கலைத்திருவிழா
வில், ஓவிய போட்டியில் கரூர் அரசு பள்ளி மாணவி முதலிடம் பிடித்தார்.
தமிழ்நாடு
பள்ளி கல்வித்துறை சார்பில், அரசு பள்ளி மாணவ, மாணவியருக்கான கலை,
இலக்கியம், தனித்திறமைகளை வெளிக்கொணரும் வகையில், கலைத்திருவிழா
போட்டி மாநிலம் முழுவதும் நடந்தது. முதல் கட்டமாக பள்ளி அளவில்
தொடங்கப்பட்ட இப்போட்டி, தொடர்ந்து வட்டார, மாவட்ட அளவிலும்
நடத்தப்பட்டன. இதில், கரூர் மாவட்டம் முழுவதும் உள்ள
நுாற்றுக்கணக்கான அரசு பள்ளிகளை சேர்ந்த மாணவ, மாணவியர்
ஆர்வத்துடன் கலந்து கொண்டு தங்களது தனித்திறமைகளை
வெளிப்படுத்தினர். மாவட்ட அளவிலான போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற
மாணவர்கள், மாநில அளவிலான போட்டிக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டனர்.
கடந்த
வாரம் மதுரையில் நடந்த மாநில அளவிலான போட்டியில், 38 மாவட்டங்களில்
இருந்து. 1 முதல் 5ம் வகுப்பு வரையான, 1,600 மாணவ, மாணவியர்
பங்கேற்றனர். ஓவியம் வரைந்து வண்ணம் தீட்டுதல் போட்டியில், கரூர்
மாவட்டம், தான்தோன்றிமலை ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட,
நரிக்கட்டியூர் ஊராட்சி ஒன்றியத் தொடக்க பள்ளியில், 5-ம் வகுப்பு
பயிலும் மாணவி ஸ்ரீநிஷா பங்கேற்று, தனித்துவமான கற்பனை திறன்,
நேர்த்தியான ஓவியம் மற்றும் வண்ணம் தீட்டல் உத்திகளால் நடுவர்களின்
கவனத்தை ஈர்த்தார். முடிவில், மாநில அளவில் முதலிடம் பிடித்துள்ளார்.
மாணவி
ஸ்ரீநிஷாவை, பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் தமிழரசி, ஆசிரியர்கள், பள்ளி
மேலாண்மை குழு உறுப்பினர்கள் பாராட்டி வாழ்த்து தெரிவித்தனர்.