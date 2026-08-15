/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/ வல்லம் கிராம சாலையில் தெரு விளக்கு பராமரிப்பு
ADDED : ஆக 14, 2026 06:54 AM
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கிருஷ்ணராயபுரம்:வல்லம் கிராமத்தில் தெரு விளக்கு பராமரிப்பு பணி நடந்தது.
கிருஷ்ணராயபுரம்
அடுத்த பிள்ளபாளையம் பஞ்சாயத்துக்கு உட்பட்ட, வல்லம் கிராமத்தில்
தெரு விளக்குகள், பழுது ஏற்பட்டதால் கடந்த சில நாட்களாக எரியவில்லை.
இதனால் இரவு நேரத்தில் மக்கள் அவதிப்பட்டு வந்தனர். இந்நிலையில்
பஞ்சாயத்து சார்பில், வல்லம் கிராம சாலையில் உள்ள தெரு விளக்குகள் பழுது
பார்க்கப்பட்டன. பின்னர் பராமரிப்பு பணி முடிந்து, விளக்குகள்
அனைத்தும் எரிய வைக்கப்பட்டன.