மின்னணு கழிவு மேலாண்மை விழிப்புணர்வு 20 கிலோ இ.-கழிவை ஒப்படைத்த மாணவர்கள்
மின்னணு கழிவு மேலாண்மை விழிப்புணர்வு 20 கிலோ இ.-கழிவை ஒப்படைத்த மாணவர்கள்
ADDED : அக் 29, 2026 03:23 AM
கரூர்:புலியூர் அருகே, கவுண்டம்பாளையம் ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப் பள்ளியில், மின்னணு கழிவு மேலாண்மை குறித்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நேற்று நடந்தது.
தலைமையாசிரியர் பரணிதரன் தலைமை வகித்தார். தான்தோன்-றிமலை வட்டார கல்வி அலுவலர் சதீஷ்குமார், 'மின்னணு கழி-வுகள் என்றால் என்ன, அவற்றை எவ்வாறு மறுசுழற்சி செய்வது, மின்னணு கழிவுகளின் பயன்பாட்டை குறைக்கும் வழிகள் மற்றும் வீடுகளில் பழைய எலக்ட்ரானிக் பொருட்களை சேமித்து வைப்பதால் ஏற்படும் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சுகாதாரத் தீமைகள்' குறித்து பேசினார்.
முன்னதாக, பள்ளி மாணவர்கள் தங்கள் வீடுகளில் பயன்பாடின்றி கிடந்த, பழுதடைந்த மின்சார அடுப்பு, ரிமோட் கண்ட்ரோல், பழைய மொபைல்போன், மின்னணு விளையாட்டு பொருட்கள், போன் சார்ஜர்கள் உள்ளிட்ட, 20 கிலோ எடையுள்ள மின்னணு கழிவுகளை கொண்டு வந்தனர். அந்த பொருட்கள் மற்ற மாண-வர்களின் பார்வைக்குக் காட்சிப்படுத்தப்பட்டு, அவற்றால் ஏற்-படும் ஆபத்து குறித்து விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது.
பின், சேகரிக்கப்பட்ட அனைத்து மின்னணு கழிவுகளும், வட்-டார கல்வி அலுவலரிடம் முறையாக ஒப்படைக்கப்பட்டன. தொடர்ந்து மின்னணு கழிவுகள் மற்றும் மறுசுழற்சி முறைகள் குறித்த விழிப்புணர்வு குறும்படங்கள், எல்.இ.டி., திரை மூலம் திரையிடப்பட்டன. இது குறித்து ஆசிரியர்கள் தெரசா ராணி, நந்தினி, பிரியா, சுமதி ஆகியோர் விளக்கம் அளித்தனர். மின்-னணு சாதனங்களை வீணடிக்காமல், நீண்ட காலம் முறையாக பயன்படுத்துவது, கழிவுகளை பாதுகாப்பாக அப்புறப்படுத்துவது குறித்து மாணவர்களிடையே வினாடி, -வினா போட்டி நடத்தப்-பட்டது.