தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/அரசு பள்ளி வளாகத்தில் மின்விளக்கு இல்லாததால் அச்சத்தில் மாணவர்கள்

அரசு பள்ளி வளாகத்தில் மின்விளக்கு இல்லாததால் அச்சத்தில் மாணவர்கள்

அரசு பள்ளி வளாகத்தில் மின்விளக்கு இல்லாததால் அச்சத்தில் மாணவர்கள்

ADDED : ஜூலை 12, 2026 06:01 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 12, 2026 06:01 AM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

கரூர்:கரூர் அருகே, அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி வளாகத்தில் மின் விளக்குகள் அமைக்க வேண்டும் என, மாணவர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.

புகழூரில், அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி செயல்படுகிறது. அதில், 450க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் படித்து வருகின்றனர். பள்ளி வளாகத்தில் ஏராளமான மரங்கள் உள்ளன. மாணவர்கள் உடற்பயிற்சி பிரிவில் விளையாடுகின்றனர். மேலும், மாலை நேரத்தில் சிறப்பு வகுப்புகள் முடிந்த பிறகு, இரவு நேரத்தில் வீடு திரும்புகின்றனர். ஆனால், பள்ளி வளாகத்தில் போதிய மின் விளக்கு வசதி இல்லை.இதனால், பள்ளி வளாகத்தில் பாம்பு உள்ளிட்ட விஷ ஜந்துக்கள், இரவு நேரத்தில் உலா வருகிறது. அடிக்கடி பள்ளி வளாகத்தில் வரும் பாம்புகளை, ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள் விரட்டும் அவல நிலை உள்ளது. எனவே மாணவர்களின் பெற்றோர்கள் அச்சத்தில் உள்ளனர்.மாணவர்கள், ஆசிரியர் நலன் கருதி, புகழூர் அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி வளாகத்தில், மின் விளக்குகளை கூடுதலாக அமைக்க, கரூர் மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் புகழூர் நகராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியது அவசியம்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us