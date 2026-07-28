வாய்க்காைலை துார் வாரக்கோரி கலெக்டரிடம் மனு வழங்கல்
வாய்க்காைலை துார் வாரக்கோரி கலெக்டரிடம் மனு வழங்கல்
ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:08 AM
கரூர்; ரூர் வாய்க்காலில் விடுபட்ட பகுதியை, துார் வார நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, நெரூர் வாய்க்கால் பாசன விவசாயிகள் சபை சார்பில், மக்கள் குறைதீர் கூட்டத்தில் மனு அளிக்கப்பட்-டது.
அதில், கூறியிருப்பதாவது:கரூர் மாவட்டத்தில், கட்டளை மேட்டு வாய்க்கால் பாசனத்தில், 22 ஆயிரத்து, 550 ஏக்கர், புகழூர் வாய்க்காலில், 3,000 ஏக்கர், கிருஷ்ணரா-ய-புரம் வாய்க்காலில், 1,500 ஏக்கர் தென்கரை, நெரூர், வடகரை உள்பட, 17 வாய்க்கால் மூலம், 2 லட்சம் ஏக்கர் விளை நிலங்கள் பாசன வசதி பெறும். நன்னியூர் அருகில் புகழூர் வாய்க்காலில் இருந்து, நெரூர் வாய்க்கால் பிரிந்து செல்கிறது. நன்னியூர், நெரூர், வடபாகம் நெரூர், வாங்கல் உள்ளிட்ட பகுதி விவசாயிகள் பயனடைகின்--றனர். வெற்றிலை, வாழை, மஞ்சள், கரும்பு, கோரைப்புல் பயிர்கள் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்--ளன. இந்நிலையில், 11.4 மைல் நீளமுள்ள நெரூர் வாய்க்காலில், 4 மைல் மட்டுமே துார் வரப்பட்-டுள்ளது. இதனால், வாய்க்காலின் பல இடங்-களில் முட்பு-தர்கள் ஆக்கிரமித்தும், மண் சரிந்தும் இருப்பதால், கடைமடை பகுதிகளுக்கு தண்ணீர் செல்வதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது. வாய்க்கால்களில் விடுபட்ட பகுதிகளையும் துார்-வார நடவ-டிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, கூறப்பட்டுள்ளது.