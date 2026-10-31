/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/ டாஸ்மாக் மேலாளர் ஆபீசில் பணியாளர்கள் மனு வழங்கல்
ADDED : அக் 31, 2026 07:22 AM
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கரூர்:வேலை
பளு காரணமாக, காலி மதுபான பாட்டில்களை திரும்ப பெற மாட்டோம் என,
கரூரை சேர்ந்த டாஸ்மாக் நிறுவன பணியாளர்கள், கரூர் மாவட்ட டாஸ்மாக்
மேலாளர் அலுவலகத்தில் நேற்று கோரிக்கை மனு கொடுத்தனர்.
அதில் கூறியிருப்பதாவது:
தமிழகத்தில்
வரும் நவ., 1 முதல் பை-பேக் திட்டத்தின் கீழ், ஸ்கேன் செய்து மதுபான
பாட்டில்களை திரும்ப வாங்க வேண்டும் என, அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஏற்கனவே, வேலைபளு அதிகமாக உள்ளது. இதனால், கூடுதல் பணியாளர்கள்
இல்லாததால், ஸ்கேன் செய்து மதுபாட்டில்களை வாங்குவது இல்லை என,
டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் முடிவு செய்துள்ளோம். இதை, முறைப்படி தெரிவித்து
கொள்கிறோம்.
இவ்வாறு, மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது.