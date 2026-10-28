கூட்டுறவு சங்கங்களில் உரம் போதிய அளவில் இருப்பு

ADDED : அக் 28, 2026 05:01 AM
கரூர்: வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களில், அனைத்து வகையான உரங்களும் போதிய அளவில் இருப்பு உள்ளன என, கூட்டுறவு சங்கங்-களின், கரூர் மண்டல இணைப்பதிவாளர் அபிராமி தெரிவித்துள்ளார்.
இது குறித்து, அவர் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு: கரூர் மாவட்டத்தில், தொடக்க வேளாண்மை கூட்-டுறவு கடன் சங்கங்கள் மூலமாக, பயிர் சாகுப-டிக்கு தேவையான குறுகிய காலக்கடன் வழங்-கப்படுகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக விதைகள், உரங்கள் உள்ளிட்ட இடுபொருட்கள் வழங்கப்-பட்டு வருகின்றன. நடப்பு சாகுபடி பருவத்திற்கு தேவையான யூரியா, டி.ஏ.பி., பொட்டாஷ் காம்ப்ளக்ஸ், டான்பெட் நிறுவனத்தின் சிறப்பு தயாரிப்புகளான பாமணி கலப்பு உரம், வேப்பம் விதைத்துாள், உயிர் உரம், நுண்ணுாட்டச்சத்து, நீரில் கரையும் உரங்கள் போதிய அளவில் இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளன.விவசாயிகள் தங்களது ஆதார் அட்டை மற்றும் நில உடமை ஆவணங்களை சமர்ப்பித்து, தேவையான உரங்களை ரொக்கத்திற்கு வாங்-கலாம். உறுப்பினரல்லாத விவசாயிகள் தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களில், உறுப்பி-னராக இணைந்து குறைந்த வட்டியில் பயிர் கடனை பெற்று பயன் அடையலாம். இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.