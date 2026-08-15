/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/ சூரியகாந்தி சாகுபடி பணி: விவசாயிகள் மும்முரம்
ADDED : ஆக 13, 2026 06:20 AM
அ நிறம் | அளவு
கிருஷ்ணராயபுரம்:கிருஷ்ணராயபுரம் பகுதியில், சூரியகாந்தி சாகுபடி பணியில் விவசாயிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
கிருஷ்ணராயபுரம்
அடுத்த பஞ்சப்பட்டி, சுக்காம்பட்டி, போத்துரவூத்தன்பட்டி,
பாப்பகாப்பட்டி, மலையாண்டிப்பட்டி, சரவணபுரம், வீரியபாளையம்,
கண்ணமுத்தாம்பட்டி ஆகிய பகுதிகளில் பரவலாக சூரியகாந்தி சாகுபடி
செய்துள்ளனர்.
கிணற்று நீர் பாசன முறையில் தண்ணீர்
பாய்ச்சப்படுகிறது. தற்போது செடிகளில் பூக்கள் பூத்து, விதைகள்
பிடித்து வருகிறது. குறைந்த தண்ணீர் கொண்டு சூரியகாந்தி சாகுபடி பணி
செய்யப்படுகிறது.
மேலும் விவசாயிகளுக்கும் ஓரளவு வருமானம்
கிடைக்கிறது. இந்த பகுதியில், 100 ஏக்கர் பரப்பளவில் சூரியகாந்தி
சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது.