200 கர்ப்பிணிகளுக்கு சீர்வரிசை பொருட்கள் வழங்கல்

ADDED : அக் 16, 2026 07:13 AM
கரூர்:கரூரில் நடந்த சமுதாய வளைகாப்பு விழாவில், 200 கர்ப்பிணிகளுக்கு சீர்வரிசை பொருட்கள் வழங்கப்பட்டன.
கரூர் மாவட்ட கலெக்டர் முத்துக்குமரன் தலைமை வகித்தார். பால் மற்றும் பால்வள மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர் விஜயலட்சுமி, 200 கர்ப்பிணிகளுக்கு சீர் வரிசை பொருட்களை வழங்கி பேசியதாவது:
ஏழை எளிய கர்ப்பிணிகள், தங்களுடைய தாய்மை காலத்தில் வளைகாப்பு செய்வதற்கு, யாரும் இல்லை என்ற நிலை உருவாகாத வகையில், அரசின் சார்பில் சமுதாய வளைகாப்பு விழா நடத்தப்படுகிறது. கர்ப்பிணிகள் நல்ல புத்தகங்களை படிக்க வேண்டும். இனிமையான பாடல்களை கேட்கும் போது, நல்ல சிந்தனைகளை வளர்த்து கொள்ள முடியும். ஒரு தாயின் உணர்வும், செயல்பாடுகளும், குழந்தையின் வளர்ச்சியில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. குழந்தையின் ஆரோக்கியமான வளர்ச்சிக்காக, நல்ல சிந்தனைகளை பின்பற்றுவதுடன், சத்தான உணவுகளை உட்கொண்டு, உடல்நலத்திலும் பாதுகாப்பிலும் கர்ப்பிணிகள் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
முன்னதாக, கலெக்டர் அலுவலகத்தில் மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை சார்பில், 8.40 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் தசை சிதைவு, பக்கவாதம் மற்றும் முதுகு தண்டுவடம் பாதிக்கப்பட்ட, 8 மாற்றுதிறனாளிகளுக்கு, பேட்டரியால் இயங்கும் சக்கர நாற்காலிகளை அமைச்சர் விஜயலட்சுமி வழங்கினார்.
விழாவில், டி.ஆர்.ஓ., விமல்ராஜ், கரூர் சப்-
கலெக்டர் வெங்கடேஷ்வரன், மாவட்ட மாற்றுத் திறனாளிகள் நல அலுவலர்
சந்திரமோகன், ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளர்ச்சி திட்ட அலுவலர் ஹரிதா உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.