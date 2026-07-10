சூரியனுார் மாரியம்மன் கோவில் கும்பாபிஷேக விழா கோலாகலம்
சூரியனுார் மாரியம்மன் கோவில் கும்பாபிஷேக விழா கோலாகலம்
ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:53 AM
குளித்தலை:குளித்தலை அருகே, சூரியனுார் மாரியம்மன் கோவில் கும்பாபி ேஷக விழா விமரிசையாக நடந்தது.
குளித்தலை
அடுத்த சூரியனுாரில் மகா மாரியம்மன், விநாயகர், முருகன்,
பெரியகாண்டியம்மன், பட்டத்தலட்சி அம்மன், மனையடிகருப்பு,
காத்தவராயன், மதுரை வீரன் மற்றும் பரிவார தெய்வங்கள் அடங்கிய கோவிலை
புனரமைத்து, கும்பாபிஷேகம் செய்ய கிராம மக்கள் மற்றும் விழா
குழுவினர் முடிவு செய்தனர்.
இதையடுத்து கடந்த, 7ல் முக்கொம்பு
காவிரி ஆற்றில் பக்தர்கள் தீர்த்தக்குடம் எடுத்து மேளதாளங்களுடன்
முக்கிய வீதிகள் வழியாக கோவில் வந்தடைந்தனர். புனிதநீர் அடங்கிய
கும்பத்தை சிவாச்சாரியார்கள், யாக வேள்வி சாலையில் வைத்து கணபதி பூஜை,
விக்னேஸ்வர பூஜை, வாஸ்து சாந்தி பூஜை, நாடி சந்தனம், லட்சார்ச்சனை
செய்தனர்.
நேற்று காலை இரண்டாம் கால யாக வேள்வி பூஜை
நிறைவடைந்ததும், புனிதநீர் கும்பத்தை சிவாச்சாரியார்கள் மங்கள
வாத்தியங்கள் முழங்க ஊர்வலமாக கொண்டு வந்தனர். பின்னர் வேத
மந்திரங்கள் முழங்க கலசத்திற்கு புனித நீரை ஊற்றி கும்பாபிஷேகம்
செய்தனர்.
தொடர்ந்து மூலவர்களுக்கு புனிதநீர் ஊற்றப்பட்டதுடன்,
பக்தர்கள் மீதும் தெளிக்கப்பட்டது. ஆயிரக்கணக்கானோர் சுவாமி
தரிசனம் செய்தனர். விழா கமிட்டி சார்பில் அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.