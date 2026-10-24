தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர் சங்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டம்

ADDED : அக் 09, 2026 05:45 AM
கரூர்,:கரூர் வணிகவரித்துறை அலுவலகம் முன், தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர் சங்கம் சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
வட்ட
செயலாளர் மகேந்திரன் தலைமை வகித்தார். தேர்தல் வாக்குறுதியின்படி,
புதிய ஓய்வூதிய திட்டத்தை ரத்து செய்துவிட்டு, பழைய ஓய்வூதிய
திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும். 2003 ஏப்., 1-க்கு பின் பணியில்
சேர்ந்த ஊழியர்கள் அனைவருக்கும் பணிக்கொடை வழங்க வேண்டும். அரசு
துறைகளில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை, காலமுறை ஊதியத்தில் நிரப்ப
வேண்டும். அவுட் சோர்சிங் முறைக்கு வழிவகுக்கும் அரசாணை எண்- 115, 152
ஆகியவற்றை ரத்து செய்ய வேண்டும்.
கிராம உதவியாளர்களுக்கு
அலுவலக உதவியாளருக்கு இணையாக, 15,750 ரூபாய் அடிப்படை ஊதியம் வழங்க
வேண்டும். சாலை பணியாளர்களின், 41 மாத பணி நீக்க காலத்தை நீதிமன்ற
உத்தரவுப்படி பணிக்காலமாக அறிவிக்க வேண்டும். அரசு பள்ளிகளில்
காலை உணவு திட்டத்தை சத்துணவு ஊழியர்களை கொண்டே செயல்படுத்த
வேண்டும். மத்திய அரசு மற்றும் பொதுத்துறை ஊழியர்களுக்கு
வழங்குவது போல், தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கும், 7,000 ரூபாய் போனஸ்
வழங்க வேண்டும் உள்பட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி
ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
இதில், நிர்வாகிகள் பலர் பங்கேற்றனர்.