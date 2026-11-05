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டெக்ஸ் பெண் தொழிலாளி மாயம்: போலீசில் புகார் கரூர், நவ. 4

டெக்ஸ் பெண் தொழிலாளி மாயம்: போலீசில் புகார் கரூர், நவ. 4

ADDED : நவ 04, 2026 07:24 AM

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ADDED : நவ 04, 2026 07:24 AM

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கரூருக்கு காய்கறிகள் வாங்க சென்ற, டெக்ஸ் பெண் தொழிலாளியை காணவில்லை என, போலீசில் புகார் செய்யப்பட்டுள்ளது.

கரூர் மாவட்டம், சுக்காலியூர் பகுதியை சேர்ந்த ரத்தினவேல் என்பவரது மனைவி துர்கா, 24; டெக்ஸ் தொழிலாளி. இவர் கடந்த, 1ல் காய்கறிகள் வாங்க கரூருக்கு சென்றுள்ளார். ஆனால், இதுவரை வீடு திரும்பவில்லை. உறவினர்களின் வீடுகளுக்கும் அவர் செல்லவில்லை. இதுகுறித்து கரூர் டவுன் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.

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