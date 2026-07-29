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சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை: போக்சோவில் டீ மாஸ்டர் கைது
சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை: போக்சோவில் டீ மாஸ்டர் கைது
ADDED : ஜூலை 29, 2026 04:55 AM
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கரூர்;கரூர் அருகே, சிறுமிக்கு பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்த டீ மாஸ்டரை, போக்சோ சட்டத்தின் கீழ், மகளிர் போலீசார் கைது செய்தனர்.
புதுக்கோட்டை மாவட்டம், பரம்பரைபட்டி பகு-தியை சேர்ந்தவர் முத்து, 48, டீ மாஸ்டர். திருமண-மானவர். மனைவி, இரண்டு மகன்கள் உள்ளனர். இவர், கரூர் அருகே வேலுச்சாமிபுரத்தில் தங்கி, டீ மாஸ்டராக வேலை செய்து வந்தார். இந்நிலையில் இவர், 12 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்துள்ளார். இதுகு-றித்து சிறுமியின் பெற்றோர், கரூர் மகளிர் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் புகார் செய்தனர். இதைய-டுத்து முத்துவை, நேற்று முன்தினம் கரூர் மகளிர் போலீசார், போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்து விசாரிக்கின்றனர்.