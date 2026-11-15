நகை, பணம் திருடிய வாலிபர் குண்டர் சட்டத்தின் கீழ் கைது
நகை, பணம் திருடிய வாலிபர் குண்டர் சட்டத்தின் கீழ் கைது
ADDED : நவ 14, 2026 07:06 AM
கரூர்:கரூர்
மாவட்டம், ஆண்டாங்கோவில் மேற்கு ஆத்துார் புதுார் பகுதியை சேர்ந்தவர்
ராஜ்குமார், 36; இவர் கடந்த அக்., 2ல், வீட்டை பூட்டி விட்டு
மனைவியுடன், மருத்துவமனைக்கு சென்று விட்டார். அப்போது,
ராஜ்குமாரின் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து, நான்கரை பவுன் தங்க நகை, ஒரு
லட்சத்து, 30 ஆயிரம் ரூபாயை மர்ம நபர் திருடி சென்றார்.
இது குறித்து,
ராஜ்குமார் போலீசில் புகார் செய்தார். இதையடுத்து, கரூர் டவுன்
போலீசார் ராஜ் குமார் வீட்டில் திருடியதாக, சிவகங்கை மாவட்டம்,
கிழவாணியங்குடியை சேர்ந்த மணி வண்ணன், 24, என்பவரை கைது செய்து
திருச்சி மத்திய சிறையில் அடைத்தனர். மணிவண்ணனை குண்டர் சட்டத்தின்
கீழ் கைது செய்ய, எஸ்.பி., ரகுபதி கொடுத்த பரிந்துரைபடி, கலெக்டர்
பிரசன்னா ராமசாமி உத்தரவிட்டார். இதனால், திருச்சி மத்திய சிறையில்
உள்ள மணிவண்ணனிடம், குண்டர் சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டதற்கான
நகலை, கரூர் டவுன் போலீசார் வழங்கினர்.