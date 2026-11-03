/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/மேகபாலீஸ்வரர் கோவிலில் தேய்பிறை அஷ்டமி பூஜை
ADDED : நவ 02, 2026 07:08 AM
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கரூர்:ஐப்பசி
மாத தேய்பிறை அஷ்டமியையொட்டி, நன்செய் புகழூர் மேகபாலீஸ்வரர்
கோவிலில், சிறப்பு பூஜை, நேற்று மாலை நடந்தது.
அதில், கால பைரவருக்கு
பால், தயிர், பன்னீர், இளநீர், சந்தனம், திருமஞ்சனம், குங்குமம்
உள்ளிட்ட, 18 வகையான வாசனை திரவியங்கள் மூலம் அபிஷேகம்
செய்யப்பட்டது. பின், காலபைரவர் சிறப்பு பூக்கள் அலங்காரத்தில்
பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார். மஹா தீபாராதனைக்கு பின்,
பக்தர்களுக்கு பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது.அதேபோல், கரூர் கல்யாண
பசுபதீஸ்வரர் கோவில், புன்னம் புன்னைவன நாதர் உடனுறை, புன்னைவன
நாயகி கோவில், திருக்காடுதுறை மாதேஸ்வரன் கோவில், நத்தமேடு
ஈஸ்வரன் கோவில்களிலும், ஐப்பசி மாத தேய்பிறை அஷ்டமியையொட்டி, கால
பைரவருக்கு சிறப்பு பூஜை நடந்தது