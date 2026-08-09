கோவில் பூசாரி மயக்கம் சிகிச்சை பலனின்றி பலி

ADDED : ஆக 09, 2026 05:22 AM
குளித்தலை:திண்டுக்கல்
மாவட்டம், கோவில்பட்டியை சேர்ந்தவர் கூலி தொழிலாளி பழனிசாமி, 60,
இவர் கரூர் மாவட்டம், சிந்தாமணிபட்டி அருகேயுள்ள கரிச்சம்பட்டி
கன்னிமார் கருப்பசாமி கோவிலில் பூசாரியாகவும் உள்ளார். கடந்த, 6ம்
தேதி மாலை, 5:00 மணியளவில் கோவிலில் இருந்த போது, பழனிசாமி திடீரென
மயக்கமடைந்து விழுந்தார்.
அருகில் இருந்தவர்கள் அவரை மீட்டு,
தரகம்பட்டி தனியார் மருத்துவமனையில் முதலுதவி அளித்து, மேல்
சிகிச்சைக்காக கோவை தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். அங்கு
உடல் நிலை மோசமானதால், பின்னர் கரூர் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி
மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி, நேற்று
முன்தினம் உயிரிழந்தார்.
இதுகுறித்து, அவரது மகள் தனலட்சுமி
கொடுத்த புகாரின்படி, சிந்தாமணிபட்டி போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து
விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.