நவராத்திரி 4ம் நாள் விழா கொலு வைத்து வழிபாடு

ADDED : அக் 15, 2026 05:30 AM
கரூர்:நவராத்திரியின்
நான்காம் நாள் என்பது, தன்னை வழிபடும் பக்தர்களுக்கு அனைத்து விதமான
நலன்களை அளிப்பதற்காக, எட்டு விதமான வடிவங்களில்
அஷ்டலட்சுமியாக அருள் செய்யும் மகாலட்சுமி தேவியை வழிபட
துவங்குவதற்கான நாளாகும். இந்த நாளில் விரதம் இருந்து, மனதார
வழிபடுவதால் அனைத்து விதமான நலன்களும் கிடைக்கும் என்பது ஐதீகம்.
மகாலட்சுமியின் அருளை பெறுவதற்காக, நான்காவது நாளில் லட்சுமி
தேவிக்குரிய மந்திரங்களை சொல்லி வழிபடுவது சிறப்பு. இந்த நாளில்
அம்மனுக்கு துளசி, குங்குமத்தால் அர்ச்சனை செய்வது சிறப்பு. நேற்று
இரவு நான்காம் நாளையொட்டி, கரூர், கல்யாணபசுபதீஸ்வரர் கோவிலில்
அம்பாள், துர்கா பரமேஸ்வரி அலங்காரம் அலங்காரத்தில் பக்தர்களுக்கு
அருள்பாலித்தார்.மேலும், கரூர் பிரசன்ன வெங்கடேச பெருமாள்
கோவிலில் கொலு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. கரூர் மாரியம்மன் கோவிலில்
சிறப்பு பூஜை நடந்தது.