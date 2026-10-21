புகழூர் ரயில்வே கேட் மூடல்

ADDED : அக் 21, 2026 06:04 AM
கரூர்:கரூர்
- ஈரோடு ரயில்வே வழித்தடத்தில், புகழூர் ரயில்வே கேட் உள்ளது. அதன்
வழியாக திருப்பூர், நாமக்கல், கோவை, ஈரோடு, சேலம், அரவக்குறிச்சி,
க.பரமத்தி உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு வாகனங்கள் சென்று வருகின்றன.
இந்நிலையில்,
பராமரிப்பு பணி காரணமாக புகழூர் ரயில்வே கேட், நேற்று முதல் வரும், 27
மாலை, 6:00 மணி வரை மூடப்படுகிறது. இதனால், ஈரோடு, திருப்பூரில்
இருந்து வரும் வாகனங்கள் நொய்யல் குறுக்கு சாலையில் இருந்து,
வேலாயுதம்பாளையம் வழியாக பரமத்தி வேலுார், நாமக்கல், திருச்செங்கோடு,
சேலம் உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு செல்ல வேண்டும். அதேபோல், அந்த
பகுதியில் இருந்து வரும் வாகனங்கள், வேலாயுதம்பாளையம், நொய்யல்
குறுக்கு சாலை வழியாக அரவக்குறிச்சி, க.பரமத்தி, திருப்பூர், ஈரோடு,
கோவை பகுதிகளுக்கு செல்ல வேண்டும் என, புகழூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன்
நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.