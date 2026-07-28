பத்ம விருதுக்கு விண்ணப்பிக்க வரும் 31க்குள் வாய்ப்பு
பத்ம விருதுக்கு விண்ணப்பிக்க வரும் 31க்குள் வாய்ப்பு
ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:01 AM
கரூர்; பத்ம விருதுக்கு விண்ணப்பிக்க வரும், 31 கடைசி நாள் என, கலெக்டர் முத்துக்குமரன் தெரிவித்-துள்ளார்.
இது குறித்து, அவர் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:மத்திய அரசு சார்பில், 2027ம் ஆண்டுக்கான பத்ம விருதுகள் (பத்ம விபுஷன், பத்ம பூஷன், பத்ம ஸ்ரீ) வழங்கப்படுகிறது. கலை, அறிவியல், இலக்-கியம், விளையாட்டு, மருத்துவம், கல்வி, தொழில் நுட்பம், சமூக நலன், பொதுப்பணிகள், தொழில் மற்றும் இதர பிரிவுகளில் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் பணியாற்றியிருக்க வேண்டும். இவ்விருதுகள் தொழில், இனம், உத்-தியோகம், பாலினம் ஆகியவற்றிற்கு வித்தியாச-மின்றி வழங்கப்படுகிறது.
https://awards.gov.in மற்றும் https://padmaawards.gov.in என்ற இணையதள வாயிலாக வரும், 31க்குள் விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதியாகும். விண்ணப்-பித்தவுடன் பதிவேற்றம் செய்த ஆவணங்க-ளுடன், தான்தோன்றிமலை உள்ள மாவட்ட விளையாட்டு மைதான அலுவலகத்தில் நேரில் வந்து சமர்ப்பிக்க வேண்டும். அலுவலகம் தொலைபேசியான 04324-299826 அல்லது 7401703493-ல் தொடர்பு கொள்ளலாம்.
இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.