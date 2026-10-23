ரயில்வே பாலத்தின் கீழ் பகுதியில் சாலை சேதத்தால் ஓட்டுனர் அவதி
ரயில்வே பாலத்தின் கீழ் பகுதியில் சாலை சேதத்தால் ஓட்டுனர் அவதி
ADDED : அக் 22, 2026 07:20 AM
கரூர்:கரூர்
அருகே, ரயில்வே பாலத்தின் கீழ் பகுதியில் சாலைகள் பல மாதங்களாக
குண்டும், குழியுமாக உள்ளதால், வாகன ஓட்டிகள் அவதிப்படுகின்றனர்.
கரூர்
அருகே பாலம்மாள்புரம் பகுதியில், கரூர் - திருச்சி ரயில்வே வழித்தடம்
பாலத்தில் செல்கிறது. பாலத்தின் கீழ் பகுதி வழியாக கரூரில் இருந்து
வாங்கல், மோகனுார், நெரூர் பகுதிகளுக்கு வாகனங்கள் செல்கின்றன.
இந்நிலையில் பாலத்தின் கீழ் பகுதியில், சாலைகள் பல மாதங்களாக குண்டும், குழியுமாக காணப்படுகிறது.
எச்சரிக்கை போர்டுகளும் வைக்கப்படவில்லை.
இதனால்,
கரூரில் இருந்து வாங்கல் பகுதிக்கு செல்லும் வாகன ஓட்டிகள்
சிரப்படுகின்றனர். மேலும், அப்பகுதியில் போதிய மின் விளக்கு
இல்லாததால், இரவு நேரத்தில் டூவீலர்களில் செல்பவர்களும், சாலையில்
உள்ள குழிகளில் தவறி விழுந்து காயமடைகின்றனர்.
எனவே,
பாலம்மாள்புரம் ரயில்வே பாலத்தின் கீழ் பகுதியில் உள்ள குண்டும்,
குழியுமான சாலையை சீரமைத்து, சேதமடைந்துள்ள எச்சரிக்கை போர்டுகளை
புதிதாக வைக்க, நெடுஞ்சாலை துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க
வேண்டும்.