ADDED : நவ 20, 2026 04:03 AM
கரூர்:திருக்காம்புலியூர்
ரவுண்டானாவில், குழாய் பதிப்பு பணிக்காக தோண்டப்பட்ட சாலை
சீரமைக்கப்படாததால், வாகன ஓட்டிகள் அவதிப்படுகின்றனர்.
கரூர்
திருக்காம்புலியூர் ரவுண்டானா பகுதி, கரூர் -- சேலம் புறவழிச்சாலை,
கரூர் -- மதுரை தேசிய நெடுஞ்சாலை மற்றும் கரூர் -- கோவை நெடுஞ்சாலை ஆகிய
முக்கிய சாலைகளை இணைக்கும் போக்குவரத்து மையமாக விளங்குகிறது.
இதன் வழியாக தினமும் ஆயிரக்கணக்கான வாகனங்கள் சென்று வருகின்றன.
இந்நிலையில்,
இப்பகுதியில் சமீபத்தில் குடிநீர் குழாய் பராமரிப்பு பணி
மேற்கொள்ளப்பட்டது. இப்பணிகள் முடிவடைந்த நிலையில், தோண்டப்பட்ட
பள்ளம் மண்ணால் மூடப்பட்டதே தவிர, அதன் மேல் தார்ச்சாலை அமைத்து
சீரமைக்கப்படாமல் அப்படியே விடப்பட்டுள்ளது.
இதன் காரணமாக, அந்த இடம் குண்டும் குழியுமாகவும், பள்ளம் மேடாகவும் காட்சியளிக்கிறது. முக்கிய
சந்திப்புப் பகுதி என்பதால், இவ்வழியாக செல்லும் இருசக்கர வாகன
ஓட்டிகள், தடுமாறி தவிக்கின்றனர். சில நேரங்களில் விழுந்து
விடுகின்றனர்.
எனவே, திருக்காம்புலியூர் ரவுண்டானா பகுதியில் மண் சாலையை சீரமைத்து, தார்ச்சாலை அமைக்க வேண்டும் என வாகன ஓட்டிகள கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.