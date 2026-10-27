உர சாக்கு, கையில் சங்கிலியுடன் வந்து மனு அளித்த விவசாயி
உர சாக்கு, கையில் சங்கிலியுடன் வந்து மனு அளித்த விவசாயி
ADDED : அக் 27, 2026 05:28 AM
கரூர்: கரூர் கலெக்டர் அலுவலகத்தில், பொதுமக்கள் குறைதீர் கூட்டம் நேற்று நடந்தது. இதில், கிருஷ்ணராயபுரம் மேளக்கார தெருவை சேர்ந்த விவசாயி அமிர்தானந்தம் என்பவர், கூட்டுறவு சங்கத்தினர் வழங்க வேண்டிய உரத்தை கேட்-டதால், தன் மீது பொய் வழக்கு போட்டு சிறையில் அடைத்ததாக கூறி, உடலில் உரம் சாக்கு அணிந்தும், கைகளில் சங்கிலி கட்டிய நிலையிலும், நுாதன முறையில் மனு அளிக்க வந்தார்.
மனுவில் கூறியிருப்பதாவது:கடந்த, 2022-ம் ஆண்டு கிருஷ்ணராயபுரம் தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு சங்கத்தில், 74,800 ரூபாய் கடன் பெறப்பட்டது. இதில், 6,325 ரூபாய் உரத்திற்காக ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால், இந்த தொகைக்கான உரத்தை, இதுநாள் வரை எனக்கு வழங்கவில்லை. இதுகுறித்து பல-முறை கேட்டும், உரம் வழங்காமல் காலம் தாழ்த்தி வந்தனர். முதல்வர் தனிப்பிரிவு மற்றும் அதிகாரிகளுக்கு மனு அளித்தும் நடவடிக்கை இல்லை.
வேளாண் அலுவலகத்தில் ஆமை விட்ட போராட்டம் நடத்தியதாக கூறி, சிறையில் அடைக்கப்பட்டேன். பின்னர் கிருஷ்ணராயபுரம் குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் நடந்த விசார-ணையில், என் மீது எந்த குற்றமும் இல்லை என தீர்ப்பளிக்கப்பட்டு விடுவிக்கப்பட்டேன். இங்-குள்ள, கூட்டுறவு துறையில் முறைகேடுகள் மலிந்துள்ளன. கிருஷ்ணராயபுரம் தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தில், உரிய தணிக்கை மேற்கொண்டால் நிதி மோசடி அம்ப-லமாகும்.
இவ்வாறு, கூறியுள்ளார்.