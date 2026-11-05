ஆற்று பகுதியில் அவுரி செடியை நிலத்தில் சமன்படுத்தும் பணியில் விவசாயிகள்
ஆற்று பகுதியில் அவுரி செடியை நிலத்தில் சமன்படுத்தும் பணியில் விவசாயிகள்
ADDED : நவ 04, 2026 07:13 AM
கரூர்:கரூர் அருகே அமராவதி ஆற்றுப்பகுதிகளில் நெல் சாகுபடிக்காக, அவுரி செடியை விவசாயிகள் நிலத்தில் சமன்படுத்தும் பணியில் ஈடுபட்
டுள்ளனர்.
திருப்பூர் மாவட்டம் அமராவதி அணையில் இருந்து ஆற்றில், சம்பா சாகுபடி பணிக்காக கடந்த செப்., மாதம் முதல், முறை வைத்து தண்ணீர் திறக்கப்பட்டது. இந்நிலையில், கரூர் மாவட்டத்தில், அமராவதி ஆற்றுப்பகுதிகளில், சோளம் அறுவடை நிறைவு பெற்ற பிறகு, விவசாயி
கள் தழை சத்துக்காக நிலத்தில், கடந்த ஆக., மாத தொடக்கத்தில், அவுரி செடியை பயிரிட்டனர். அதை நிலத்தில் டிராக்டர்கள் மூலம், சமன்படுத்தும் பணி தொடங்கியுள்ளது.
கரூர் மாவட்டத்தில் அமராவதி ஆற்று பாசன பகுதிகளான கிருஷ்ண
ராயபுரம், அரவக்குறிச்சி, க.பரமத்தி, தான்தோன்றி
மலை வட்டார பகுதிகளில் நெல் நாற்று விடும் பணிகள் கடந்த மாதம் நடந்தது. தழை சத்துக்காக, நிலத்தில் வளர்ந்த அவுரி செடிகளை சமன்படுத்தும் பணி முடிந்த பிறகு, நெல் சாகுபடிக்காக அமராவதி ஆற்று பகுதிகளில் ஆந்திரா பொன்னி, ஐ. ஆர். 20 நெல் ரகம், நாற்று நடும் பணிகள் விரைவில் தொடங்க உள்ளது.